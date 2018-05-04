FIGC: "Манчини - один из кандидатов на пост тренера сборной Италии. Соглашение с ним не достигнуто"

Вице-комиссар Федерации футбола Италии (FIGC) Алессандро Костакурта отметил, что организация на нарушает правила, общаясь с наставником "Зенита" Роберто Манчини на предмет работы в национальной команде. Ранее появилась информация, что петербуржцы могут подать в суд на FIGC за то, что та ведет переговоры с Манчини, в то время как он имеет действующее соглашение с клубом.



- Манчини - один из тех, кто может перезапустить итальянский футбол, но он не один такой, - приводит ITASportPress слова Костакурты. - У нас есть пять или шесть тренеров высокого уровня, которые могут помочь национальной команде выйти на новый уровень. Манчини является одним из тренеров, с которыми мы связывались, но до сих пор не достигли соглашения. Мы ждем окончания чемпионата России, мы соблюдаем правила.