FIGC: "Манчини - один из кандидатов на пост тренера сборной Италии. Соглашение с ним не достигнуто"

Вице-комиссар Федерации футбола Италии (FIGC) Алессандро Костакурта отметил, что организация на нарушает правила, общаясь с наставником "Зенита" Роберто Манчини на предмет работы в национальной команде. Ранее появилась информация, что петербуржцы могут подать в суд на FIGC за то, что та ведет переговоры с Манчини, в то время как он имеет действующее соглашение с клубом.
- Манчини - один из тех, кто может перезапустить итальянский футбол, но он не один такой, - приводит ITASportPress слова Костакурты. - У нас есть пять или шесть тренеров высокого уровня, которые могут помочь национальной команде выйти на новый уровень. Манчини является одним из тренеров, с которыми мы связывались, но до сих пор не достигли соглашения. Мы ждем окончания чемпионата России, мы соблюдаем правила.
vorogodov
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19:36
Бу-га-га!
Манчиня - аставайся!!!
19:10