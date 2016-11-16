ФИФА завершила прием документов по делу Сердара Азмуна

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Сердара Азмуна, сообщил, что ФИФА завершила прием документов по делу о переходе иранского форварда в "Ростов" из "Рубина". По его словам, даже если казанский клуб пришлет заявление из полиции, этот документ не будет принят ФИФА.



– Производство закрыто, никакие документы больше не принимаются, – приводит ТАСС слова Прокопца. – Даже если "Рубин" пришлет заявление из полиции, этот документ не будет принят. В благоприятном случае заседание ФИФА по этому делу состоится в конце декабря – начале января.

Напомним, что летом этого года игрок самовольно покинул "Рубин" и перешел в "Ростов", который изначально брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа, против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба. Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

ФИФА запросила договор между Азмуном и "Рубином", а не трансферные документы //

Азмун отправил в ФИФА оригиналы документов о переходе в "Ростов" //

ФИФА подтвердила, что дело Азмуна находится на рассмотрении в организации