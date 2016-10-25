ФИФА запросила у Азмуна документы о переходе в "Ростов"

ФИФА, тщательного рассмотрев документы от "Ростова" и "Рубина", потребовала от нападающего Сердара Азмуна выслать ей оригинал соглашения о трансфере со всеми приложениями, утверждает "Лайф". Как отмечает здание, сейчас иранец в составе "Ростова" готовится к матчу 12-го тура премьер-лиги против "Амкара" и к встрече Лиги чемпионов с "Атлетико". Однако ему нужно поторопиться, так как ФИФА дала Азмуну срок до 4 ноября.

Также стало известно, что разбор "дела Азмуна" на уровне Комитета по статусу игроков ФИФА завершен – теперь казанцы и ростовчане вместе с самим футболистом, которого каждая из сторон считает своей собственностью, продолжат выяснение отношений в палате по разрешению споров, которая и должна вынести окончательный вердикт.

По состоянию на сегодняшний день упомянутый выше Комитет по статусу игроков признал временное решение Спортивного арбитражного суда Лозанны и закрепил за иранцем, который летом со скандалом перешел из "Рубина" в "Ростов", право защищать цвета донского клуба до конца сезона-2016/17.

Напомним, что изначально "Ростов" брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа, против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба. Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.