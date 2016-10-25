13:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ФИФА запросила договор между Азмуном и "Рубином", а не трансферные документы

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Спортивный юрист Михаил Прокопец, ведущий дело нападающего "Ростова" Сердара Азмуна, сообщил, что ФИФА попросила иранца предоставить оригинал договора между ним и "Рубином", а не соглашение о трансфере в ростовский клуб. Изначально "Ростов" брал футболиста в аренду. Договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа, против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба.

Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

– ФИФА попросила предоставить оригинал договора между "Рубином" и Азмуном, – цитирует "Р-Спорт" Прокопца. – Никаких трансферных документов у нас не просили. Что касается комитета по статусу игроков ФИФА, это вообще какой-то бред, ошибка. Лозаннский суд признал, что в комитет по статусу вообще никто не обращался. Наши действия таковы, что мы предоставляем договор ФИФА и дальше ждем решения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161025/1111303888.html

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