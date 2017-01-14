10:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

0
0
0

Юрист форварда "Ростова" Сердара Азмуна Юрий Зайцев заявил, что дело его клиента будет рассмотрено на ближайшем заседании палаты по разрешению споров ФИФА. Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.

– Вчера мы получили факс из ФИФА, – цитирует "Р-Спорт" Зайцева. – Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170114/1114905702.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ