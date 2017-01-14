ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Юрист форварда "Ростова" Сердара Азмуна Юрий Зайцев заявил, что дело его клиента будет рассмотрено на ближайшем заседании палаты по разрешению споров ФИФА. Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.

– Вчера мы получили факс из ФИФА, – цитирует "Р-Спорт" Зайцева. – Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается.