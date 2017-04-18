ФИФА поздравила "Спартак" с 95-летием

Официальный "Твиттер" ФИФА поздравил "Спартак" с днем рождения. Сегодня красно-белый клуб празднует 95-летие. Напомним, что предшественник "Спартака" МКС был основан 18 апреля 1922 года спортсменами московского района Красная Пресня.
🎉🔴⚪️ Happy 95th birthday to Spartak Moscow!– FIFA.com (@FIFAcom) 18 апреля 2017 г.
Last year, @FIFAWorldCup Magazine profiled the club
Watch🎥➡️ https://t.co/CszWmHofBL pic.twitter.com/xTKBoHjO3f
L Osokin
Пошливы. Хватит плакать..
16:59
баламошка
пошливы///////////Памперсы смени, немытая Алёнка.
16:58
пошливы
Там написано, что ФИФА поздравляет судейский корпус России с чемпионством Спартака. И что в связи с этим, вопрос о лишении России ЧМ-2018 уже стоит на повестке. Поздравляем!!!
16:54
баламошка
shpasic С 95-ЛЕТНИЕМ?//////////////Со 195-летием. Шпасик, иди отсюда, не мозоль глаза)
16:52
shpasic
С 95-ЛЕТНИЕМ?
16:46