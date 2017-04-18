16:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ФИФА поздравила "Спартак" с 95-летием

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Официальный "Твиттер" ФИФА поздравил "Спартак" с днем рождения. Сегодня красно-белый клуб празднует 95-летие. Напомним, что предшественник "Спартака" МКС был основан 18 апреля 1922 года спортсменами московского района Красная Пресня.

Гвардейцы "Спартака" //
"Спартак": без пяти сто лет!

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КОММЕНТАРИИ (5)
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L Osokin

Пошливы. Хватит плакать..

16:59

баламошка

пошливы///////////Памперсы смени, немытая Алёнка.

16:58

пошливы

Там написано, что ФИФА поздравляет судейский корпус России с чемпионством Спартака. И что в связи с этим, вопрос о лишении России ЧМ-2018 уже стоит на повестке. Поздравляем!!!

16:54

баламошка

shpasic С 95-ЛЕТНИЕМ?//////////////Со 195-летием. Шпасик, иди отсюда, не мозоль глаза)

16:52

shpasic

С 95-ЛЕТНИЕМ?

16:46

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