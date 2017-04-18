ФИФА поздравила "Спартак" с 95-летием

Официальный "Твиттер" ФИФА поздравил "Спартак" с днем рождения. Сегодня красно-белый клуб празднует 95-летие. Напомним, что предшественник "Спартака" МКС был основан 18 апреля 1922 года спортсменами московского района Красная Пресня.

Гвардейцы "Спартака" //

"Спартак": без пяти сто лет!