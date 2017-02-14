ФИФА поможет решить, где "Рубину" проводить домашние матчи весной

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов заявил, что в ближайшее время в Казань должна прибыть комиссия ФИФА, которая даст рекомендации по домашней арене "Рубина" на весеннюю часть чемпионата России. Отметим, что "Казань Арена", на которой клуб проводит домашние матчи, весной примет игры Кубка конфедераций.

– Решение по тому, где начнет сезон казанский "Рубин", будет принято в конце февраля, – цитирует "Р-Спорт" Леонова. – Мы ждем в Казани комиссию ФИФА, которая даст свои рекомендации. У нас есть резервный стадион, на котором свои домашние матчи может провести "Рубин". В любом случае "Рубин" проведет тестовые матчи с "Уфой" и ЦСКА в мае на "Казань Арене".