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ФИФА подтвердила, что дело Азмуна находится на рассмотрении в организации

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ФИФА подтвердила, что дело нападающего "Ростова" Сердара Азмуна находится на рассмотрении. "Ростов" брал футболиста в аренду у "Рубина". Договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа, против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба.

Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.

– Мы можем подтвердить, что данный вопрос находится на рассмотрении, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ФИФА. - На данный момент мы не можем предоставить больше информации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3732354

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