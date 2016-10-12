ФИФА отстранила Еременко от любой футбольной деятельности на 30 дней

Глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. 7 октября стало известно, что УЕФА отстранил финского игрока на 30 дней. Причины решения официально пока не объявлялись.

9 октября финские СМИ сообщили, что Еременко провалил допинг-тест после одного из двух матчей армейцев в Лиге чемпионов в текущем сезоне. УЕФА эту информацию комментировать отказался.

"В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного кодекса ФИФА, глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, с тем чтобы они имели действие на международном уровне, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ФИФА. – Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней. Помимо прочего, запрет распространяется на все категории футбольных матчей, включая товарищеские и официальные игры внутренних и международных соревнований".