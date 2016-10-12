20:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ФИФА отстранила Еременко от любой футбольной деятельности на 30 дней

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Вслед за Аланом ДЗАГОЕВЫМ ЦСКА потерял и Романа ЕРЕМЕНКО.Еременко попал в офсайд

Глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. 7 октября стало известно, что УЕФА отстранил финского игрока на 30 дней. Причины решения официально пока не объявлялись.

9 октября финские СМИ сообщили, что Еременко провалил допинг-тест после одного из двух матчей армейцев в Лиге чемпионов в текущем сезоне. УЕФА эту информацию комментировать отказался.

"В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного кодекса ФИФА, глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, с тем чтобы они имели действие на международном уровне, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ФИФА. – Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней. Помимо прочего, запрет распространяется на все категории футбольных матчей, включая товарищеские и официальные игры внутренних и международных соревнований".

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Новоуепинни

А вот: "ОЛИЧ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА ДВА МАТЧА ЗА СТАВКИ ".......... Вопрос: кони все глупые, раз не знают что можно есть и что нельзя, и кому можно играть у буков и кому нельзя? Или они приблатненные, типа все можно? Одних блатных уже прижали (хряков с белыми полосами), а щас что - за коней взялись?

21:39

Новоуепинни

А че там - кони с уфой-то хоть сдюжат? Или как обычно - всем слив до января, а потом 40 очков у зенита отыграть, и чтоб краснодар в последнем туре проиграл, и чтоб самим на 9976 добавленной минуте забить в последней игрушке кубане и типо чемпионы )))

21:34

Новоуепинни

spetrov Новоуепинни, вы не входите в круг интересных мне людей. Проходите мимо со своими шизоидными фантазиями. 21:28 ----------------- Да неужели? Врете ведь сами себе ))

21:29

spetrov

Новоуепинни, вы не входите в круг интересных мне людей. Проходите мимо со своими шизоидными фантазиями.

21:28

Новоуепинни

spetrov, а вы почему такой откровенно проконский, неделю грудью их защищаете? Неужели непонятно что с Еремой дело серьезное, раз уж Леня и шеф молчат? Молчат не потому что уефа так предложила, потому что а типа засунули кое-куда язычки?

21:26

spetrov

UrodbI :))) Поживем - увидим. :)

21:07

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

spetrov, согласен. вдруг 25 лет расстрела выпишут, а я тут про какую-то дискву толкую несчастную. ты прав.

21:06

spetrov

...Urodb, ведь ты же можешь писать нормальные логичные вещи. Я знаю. Я видел. :)

21:05

spetrov

UrodbI, я не собирался тебя править. Зачем? Просто обратил внимание, что ты слишком торопишься выдать желаемое за действительное, строишь воздушные замки и пр.

21:04

fedland

У коняшек реально кризис. Денег нет, трансферов нет, стадион ввели на пределе...ФНЛ пахнет)))

21:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

spetrov, эх ты, дорогуша, кого "вас"? речь идет о ЛЧ. или ты почитал регламент и решил меня поправить в вопросе дисквы всего клупа своего не только в Европе, но и в РФПЛ?)) хм... было бы забавно на этот аттракцион глянуть. там динама вас ждет. скоро еще кое-кто подтянется. но за такое вроде подобное не предусмотрено. только снятие очков.

21:02

spetrov

Гарик "внук Наташи" Попов, секундочку. Ты уверен, что отвечаешь именно на мои вопросы? Или уже задаешь свои, другие? А так-то и сам нахожусь в неведении. При этом, кстати, от лиц, близких к клубу, слышал, что это все-таки из-за Рубина. Но все также жду. Как и ты.

21:02

merniloskut

Раньше с лошади, что на колбасу, обязательно подковы сдирали!

20:59

Гарик "внук Наташи" Попов

spetrov Ment Ali, ну вот чем ты думал, когда писал свой пост? Тебе (в том числе) было сказано - ПФК ЦСКА документы получил. Просто пока причину не разглашают. Что тебе лично в этом не понятно? 20:55__________________Не понятно всё. Что за причина? Почему не разглашают? Вопросов всё больше.

20:59

Птицuk

Всю команду ЦСКА будут проверять. После игры вся команда как Ростов пойдёт цать в банки... Давно было ясно, что употребляют. На 85 минуте, когда все устают, они наоборот начинают носиться как угорелые и забивают голы. Ещё бы и Зенит проверить, но ген спонсор ЛЧ - Газпром. В ЛЧ они не участвуют и никому из сильных команде не угрожают. Инициируют, проталкивают эти проверки Франция и Португалия, им очень нужно иметь в ЛЧ три команды, иначе их клубы просто встанут на грань разорения. Не у всех хозяева - арабские шейхи, как у ПСЖ.

20:58

spetrov

...Вроде взрослые люди (подразумевается). Несут чушь какую-то, соревнуются в глупости.

20:56

ну я

Ну и? В чем инфа? Очень странное всё что происходит. Ждем нормальной информации. А до тех пор ждем фантазий недоброжелателей...

20:55

spetrov

Ment Ali, ну вот чем ты думал, когда писал свой пост? Тебе (в том числе) было сказано - ПФК ЦСКА документы получил. Просто пока причину не разглашают. Что тебе лично в этом не понятно?

20:55

spetrov

А как хочется, да, UrodbI? :) Обыграть нас не получается, дай хоть помечтаем о несбыточном. :) Эх вы, дешевки. :)

20:53

Ment Ali

и ни Гинера, ни Слуцкого не волнует, за что именно? ....или они всё знают, но молчат! странная ситуация...

20:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

все правильно. пока только отстранили. до предъявления обвинения. далее дисква на пару лет так. а если найдут еще у одного "поцелуй с женщиной, которая недавно что-то принимала", то вся конница во главе с физруком из космоса на землю будет отправлена.

20:49

Тот самый Зануда

Интересно,а тренироваться то хоть можно?

20:46

честный человечишко

Упф, хорошо, что прочитал не только заголовок. А то уж испугался за парня - а как же естественная деятельность организма? А так да, только футбол. А если вдруг Еременко телевизор переключить не успеет, а там - футбол начнется?..

20:46

Cantona~~

Березуцкий, Игнашевич, теперь Еременко. Первых двух отмазали, но гинер уже не торт, что ждать сектантам?

20:40

spetrov

...Так ведь и действительно окажется, что за прическу. До тех пор, пока волосы снова отрастут. :)

20:37

spetrov

marksan, ситуация действительно странноватая. Нет, с точки зрения ФИФА, на мой взгляд, все логично. Это автоматическое решение. Но сегодня в новостях прочитал еще и это: "...Однако в Союзе европейских футбольных лиг отказались комментировать причины данного решения, заявив, что информация об обнаруженном допинге у хавбека ЦСКА является спекуляциями прессы.".

20:36

marksan

Что за бред? А где презумпция невиновности? Ведь никто и нигде пока ничего не сказал?

20:20

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