ФИФА отстранила Еременко от любой футбольной деятельности на 30 дней

Глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные на полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. 7 октября стало известно, что УЕФА отстранил финского игрока на 30 дней. Причины решения официально пока не объявлялись.
9 октября финские СМИ сообщили, что Еременко провалил допинг-тест после одного из двух матчей армейцев в Лиге чемпионов в текущем сезоне. УЕФА эту информацию комментировать отказался.
"В соответствии со статьей 136 Дисциплинарного кодекса ФИФА, глава дисциплинарного комитета ФИФА принял решение расширить санкции, наложенные УЕФА на футболиста Романа Еременко, с тем чтобы они имели действие на международном уровне, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ФИФА. – Таким образом, с 6 октября 2016 года игрок временно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 30 дней. Помимо прочего, запрет распространяется на все категории футбольных матчей, включая товарищеские и официальные игры внутренних и международных соревнований".
Новоуепинни
А вот: "ОЛИЧ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН НА ДВА МАТЧА ЗА СТАВКИ ".......... Вопрос: кони все глупые, раз не знают что можно есть и что нельзя, и кому можно играть у буков и кому нельзя? Или они приблатненные, типа все можно? Одних блатных уже прижали (хряков с белыми полосами), а щас что - за коней взялись?
21:39
Новоуепинни
А че там - кони с уфой-то хоть сдюжат? Или как обычно - всем слив до января, а потом 40 очков у зенита отыграть, и чтоб краснодар в последнем туре проиграл, и чтоб самим на 9976 добавленной минуте забить в последней игрушке кубане и типо чемпионы )))
21:34
Новоуепинни
spetrov Новоуепинни, вы не входите в круг интересных мне людей. Проходите мимо со своими шизоидными фантазиями. 21:28 ----------------- Да неужели? Врете ведь сами себе ))
21:29
spetrov
Новоуепинни, вы не входите в круг интересных мне людей. Проходите мимо со своими шизоидными фантазиями.
21:28
Новоуепинни
spetrov, а вы почему такой откровенно проконский, неделю грудью их защищаете? Неужели непонятно что с Еремой дело серьезное, раз уж Леня и шеф молчат? Молчат не потому что уефа так предложила, потому что а типа засунули кое-куда язычки?
21:26
spetrov
UrodbI :))) Поживем - увидим. :)
21:07
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
spetrov, согласен. вдруг 25 лет расстрела выпишут, а я тут про какую-то дискву толкую несчастную. ты прав.
21:06
spetrov
...Urodb, ведь ты же можешь писать нормальные логичные вещи. Я знаю. Я видел. :)
21:05
spetrov
UrodbI, я не собирался тебя править. Зачем? Просто обратил внимание, что ты слишком торопишься выдать желаемое за действительное, строишь воздушные замки и пр.
21:04
fedland
У коняшек реально кризис. Денег нет, трансферов нет, стадион ввели на пределе...ФНЛ пахнет)))
21:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
spetrov, эх ты, дорогуша, кого "вас"? речь идет о ЛЧ. или ты почитал регламент и решил меня поправить в вопросе дисквы всего клупа своего не только в Европе, но и в РФПЛ?)) хм... было бы забавно на этот аттракцион глянуть. там динама вас ждет. скоро еще кое-кто подтянется. но за такое вроде подобное не предусмотрено. только снятие очков.
21:02
spetrov
Гарик "внук Наташи" Попов, секундочку. Ты уверен, что отвечаешь именно на мои вопросы? Или уже задаешь свои, другие? А так-то и сам нахожусь в неведении. При этом, кстати, от лиц, близких к клубу, слышал, что это все-таки из-за Рубина. Но все также жду. Как и ты.
21:02
merniloskut
Раньше с лошади, что на колбасу, обязательно подковы сдирали!
20:59
Гарик "внук Наташи" Попов
spetrov Ment Ali, ну вот чем ты думал, когда писал свой пост? Тебе (в том числе) было сказано - ПФК ЦСКА документы получил. Просто пока причину не разглашают. Что тебе лично в этом не понятно? 20:55__________________Не понятно всё. Что за причина? Почему не разглашают? Вопросов всё больше.
20:59
Птицuk
Всю команду ЦСКА будут проверять. После игры вся команда как Ростов пойдёт цать в банки... Давно было ясно, что употребляют. На 85 минуте, когда все устают, они наоборот начинают носиться как угорелые и забивают голы. Ещё бы и Зенит проверить, но ген спонсор ЛЧ - Газпром. В ЛЧ они не участвуют и никому из сильных команде не угрожают. Инициируют, проталкивают эти проверки Франция и Португалия, им очень нужно иметь в ЛЧ три команды, иначе их клубы просто встанут на грань разорения. Не у всех хозяева - арабские шейхи, как у ПСЖ.
20:58
spetrov
...Вроде взрослые люди (подразумевается). Несут чушь какую-то, соревнуются в глупости.
20:56
ну я
Ну и? В чем инфа? Очень странное всё что происходит. Ждем нормальной информации. А до тех пор ждем фантазий недоброжелателей...
20:55
spetrov
Ment Ali, ну вот чем ты думал, когда писал свой пост? Тебе (в том числе) было сказано - ПФК ЦСКА документы получил. Просто пока причину не разглашают. Что тебе лично в этом не понятно?
20:55
spetrov
А как хочется, да, UrodbI? :) Обыграть нас не получается, дай хоть помечтаем о несбыточном. :) Эх вы, дешевки. :)
20:53
Ment Ali
и ни Гинера, ни Слуцкого не волнует, за что именно? ....или они всё знают, но молчат! странная ситуация...
20:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
все правильно. пока только отстранили. до предъявления обвинения. далее дисква на пару лет так. а если найдут еще у одного "поцелуй с женщиной, которая недавно что-то принимала", то вся конница во главе с физруком из космоса на землю будет отправлена.
20:49
Тот самый Зануда
Интересно,а тренироваться то хоть можно?
20:46
честный человечишко
Упф, хорошо, что прочитал не только заголовок. А то уж испугался за парня - а как же естественная деятельность организма? А так да, только футбол. А если вдруг Еременко телевизор переключить не успеет, а там - футбол начнется?..
20:46
Cantona~~
Березуцкий, Игнашевич, теперь Еременко. Первых двух отмазали, но гинер уже не торт, что ждать сектантам?
20:40
spetrov
...Так ведь и действительно окажется, что за прическу. До тех пор, пока волосы снова отрастут. :)
20:37
spetrov
marksan, ситуация действительно странноватая. Нет, с точки зрения ФИФА, на мой взгляд, все логично. Это автоматическое решение. Но сегодня в новостях прочитал еще и это: "...Однако в Союзе европейских футбольных лиг отказались комментировать причины данного решения, заявив, что информация об обнаруженном допинге у хавбека ЦСКА является спекуляциями прессы.".
20:36
marksan
Что за бред? А где презумпция невиновности? Ведь никто и нигде пока ничего не сказал?
20:20