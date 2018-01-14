ФИФА осудила "Спартак" за твит о "шоколадках"

ФИФА прокомментировала ситуацию вокруг поста на официальной странице "Спартака" в Твиттере, опубликованного 13 января. При этом подчеркивается, что решение о применении санкций будет принимать РФС.
"ФИФА осуждает сообщение, опубликованное "Спартаком" в Твиттере. Как уже говорилось ранее, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, ей нет места в футболе. Этот случай входит в зону ответственности РФС", – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, который опубликван на сайте Reuters.
Напомним, в субботу твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения.
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
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"Спартак" удалил скандальный твит со словами Джикии
Serenky25
teorver______Не не так. СНЕЖКАМ ТЯЖЕЛО НА СОЛНЫШКЕ! Публикует Промес. (((:
15:47
teorver
Не удалять, а добавить второй снимок с белыми игроками и подписью: смотрите, как тает белый шоколад. И смотреть за реакцией.
15:45
Алексей Д.
Чёт не понял логику. Написано, что любая форма дискриминации неприемлема и фифа это осуждает. А в итоге фифа просто откровенно называет бразильцев Спартака людьми второго сорта. Жили себе жили футболисты, смеялись, шутили, думали, что нет никакой разницы какой цвет кожи у человека, но тут пришли британские журналисты, вместе с возглавившей это дело ФИФА и сказали, ничего подобного! Не забывайся Луиз Адриано! Вообще-то ты негр! И ты нам не ровня! Но несмотря на это, мы будем тебя защищать! Будем делать все, чтобы ты ни на секунду не забывал кто ты...
15:43
Drek
Вот и дальше публикуйте каждый поход в туалет "народных"игроков,глядишь и к первому матчу на состав не наберется из-за дисквалификаций.А то , что Джикии не будет в первом матче на поле, даже сомневаться не приходится.РФС просто обязана в предверии ЧМ отреагировать на реакцию ФИФА. Алаверды журналистам народной команды!!
15:16