ФИФА осудила "Спартак" за твит о "шоколадках"

ФИФА прокомментировала ситуацию вокруг поста на официальной странице "Спартака" в Твиттере, опубликованного 13 января. При этом подчеркивается, что решение о применении санкций будет принимать РФС.

"ФИФА осуждает сообщение, опубликованное "Спартаком" в Твиттере. Как уже говорилось ранее, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, ей нет места в футболе. Этот случай входит в зону ответственности РФС", – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, который опубликван на сайте Reuters.

Напомним, в субботу твиттер "Спартака" вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позже пост был удален, а красно-белые принесли извинения.

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