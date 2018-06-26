ФИФА не проводит проверок в отношении «Рубина» из-за претензий Сонга

ФИФА не проводит проверок в отношении "Рубина" из-за жалобы бывшего полузащитника команды Александра Сонга, между клубом и игроком идет судебный процесс по обоюдным претензиям.

"На данный момент между "Рубином" и полузащитником Александром Сонгом действительно имеется спор в ФИФА. У футбольного клуба имеется претензия к Сонгу по поводу расторжения договора, клуб требует от футболиста солидную компенсацию.



У Сонга также имеется претензия к "Рубину" по поводу компенсации за расторжение договора. Никакой проверки ФИФА в отношении "Рубина" не проводит, эта информация не соответствует действительности.



Имеется судебный спор. Появление данной публикации не что иное, как попытка оказания давления "Рубин" в рамках данного спора, никаких санкций со стороны ФИФА быть не может.



Сам факт того, что автор публикации связывает ФИФА и еврокубки, говорит о том, что данная публикация не имеет ничего общего с действительностью, потому что исключение из еврокубков - компетенция УЕФА. Просим не обращать внимание на появление подобных публикаций.



"Рубин" завершил процедуру реорганизации формы собственности весной, 16 марта решением бюро исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России.



ООО "ФК "Рубин" было признано полным спортивным правопреемником МАУ "ФК "Рубин", к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта", - говориться в заявлении пресс-службы "Рубина".

Ранее сообщалось, что ФИФА проводит проверку в отношении "Рубина" из-за долга перед Сонгом в размере 9 миллионов евро. Якобы игрок пожаловался на то, что клуб сменил юридическое лицо, таким образом избавившись от всех задолженностей.

Источник отмечал, что в связи с этим "Рубину" могут запретить играть в еврокубках, а РФС может отобрать у казанцев лицензию на выступление в чемпионате России.

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