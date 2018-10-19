ФИФА не будет вмешиваться во взаимоотношения Глушакова и Ещенко со "Спартаком"

ФИФА не имеет отношения к возожным разбирательствам между "Спартаком" и полузащитниками Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, сообщает "РИА Новости". Ранее игроки были отправлены в молодежный состав команды решением Массимо Карреры.

"Мы не имели контактов по этому вопросу, поэтому не можем прокомментировать данный случай. При этом мы хотели бы уточнить, что, согласно правилам, ФИФА рассматривает споры между клубом и игроком только в том случае, если они носят международный характер", - сообщили в пресс-службе ФИФА.