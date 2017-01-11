20:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ФИФА может рассмотреть "дело Азмуна" в феврале

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Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы форварда "Ростова" Сердара Азмуна, сообщил, что палата по разрешению споров может рассмотреть дело иранца уже в феврале. Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА. 

- Думаю, дело Азмуна может попасть в повестку дня уже ближайшего заседания палаты по разрешению споров, - цитирует "Р-Спорт" Зайцева. - Ориентировочно оно состоится в феврале.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170111/1114796882.html

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