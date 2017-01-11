ФИФА может рассмотреть "дело Азмуна" в феврале

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы форварда "Ростова" Сердара Азмуна, сообщил, что палата по разрешению споров может рассмотреть дело иранца уже в феврале. Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.

- Думаю, дело Азмуна может попасть в повестку дня уже ближайшего заседания палаты по разрешению споров, - цитирует "Р-Спорт" Зайцева. - Ориентировочно оно состоится в феврале.