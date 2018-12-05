Фейк-ньюс: Кокорину и Мамаеву продлили арест

РАПСИ в 12:58 опубликовал новость, в которой говорится, что Тверской суд Москвы продлил на два месяца срок ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, хотя заседание еще продолжается. Источник привел слова судьи Алексея Криворучко, хотя суд еще не удалялся на совещание, а в ходе слушаний пока не выступили участники процесса.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить арест в отношении обвиняемых до 8 февраля 2019 года", – приводит РАПСИ слова судьи Алексея Криворучко.

Также источник сообщает, что арест в отношении брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого был продлен на тот же срок. Все обвиняемые просили смягчить им меру пресечения, избрав любую альтернативную: залог, домашний арест либо запрет определенных действий.

В ходе слушания адвокат Мамаева Игоря Бушманова сообщил, что отец футболиста Константин готов выступить залогодателем, а его супруга Алана не возражает, чтобы ее муж жил в ее краснодарской квартире, в случае, если суд смягчит полузащитнику меру пресечения. По словам защитника, у него имеется подтверждение возмещения ущерба пострадавшему водителю.

Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката футболиста "Зенита" Андрея Ромашова, который просил суд истребовать копии видеоматериалов возможных преступлений, находящиеся у следствия. "Эти материалы могут показать нам совсем другую версию событий", – сказал защитник.

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