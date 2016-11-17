Фернанду: "Я не отказывался переходить в "Милан", отказалась "Сампдория"

В прошлом туре полузащитник "Спартака" Фернанду открыл счет своим голам в чемпионате. Накануне матча с "Амкаром", который состоится в воскресенье, бразилец дал интервью "СЭ".

– Правда, что Монтелла звал вас за собой в "Милан" летом, когда соглашение со "Спартаком" еще не было оформлено?

– Вообще-то я не отказывался, отказалась "Сампдория". Ведь я работал с Монтеллой в "Сампдории". Это тренер, которого я очень уважаю, тренер, который мне во многом помог. Мой показатель точности передач – 90 процентов, и этим я обязан работе с Монтеллой. Что касается переговоров с "Миланом", они не завершились успехом из-за большого количества факторов. Клуб действительно интересовался мной в то время. Монтелла – хороший человек и отличный тренер. Я желаю ему успеха, он перешел в один из сильнейших клубов мира с одним из сильнейших составов. Рад, что у "Милана" теперь такой тренер. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полностью интервью Фернанду