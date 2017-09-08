Фернанду: "Выложимся полностью, чтобы обыграть "Рубин"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе поблагодарил болельщиков за преданность. По словам бразильца, красно-белые постараются победить казанцев.

– У "Рубина", с которым встречаетесь в субботу, выиграть получится?

– Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков. Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За все это болельщикам низкий поклон. Будет делать все возможное, чтобы радовать их своей игрой.

Напомним, "Спартак" – "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.