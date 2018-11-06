Фернанду вернулся в общую группу

Полузащитник "Спартака" Фернанду вернулся к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба клуба.

Как сообщается, игрок получил повреждение в матче группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Он отсутствовал из-за травмы бедра.

Команда продолжает подготовку к ответному матчу четвертого тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Красно-белые начали тренировку во вторник с индивидуальной работы в тренажерном зале. После теоретического занятия, которое провел исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо, игроки вышла на поле.

Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 8 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.

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В общую группу вернулся полузащитник Фернандо. Как известно, его отсутствие в ней было связано с травмой бедра.



Подробнее: https://t.co/djRyaWsUx7 pic.twitter.com/hYuSjrhmkE – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 ноября 2018 г.

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