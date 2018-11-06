Фернанду вернулся в общую группу

Полузащитник "Спартака" Фернанду вернулся к тренировкам в общей группе, информирует пресс-служба клуба.
Как сообщается, игрок получил повреждение в матче группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Он отсутствовал из-за травмы бедра.
Команда продолжает подготовку к ответному матчу четвертого тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Красно-белые начали тренировку во вторник с индивидуальной работы в тренажерном зале. После теоретического занятия, которое провел исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо, игроки вышла на поле.
Матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 8 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.
📰 Отличные новости из Тарасовки 👌🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 ноября 2018 г.
В общую группу вернулся полузащитник Фернандо. Как известно, его отсутствие в ней было связано с травмой бедра.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-11-06-fernando_trenirovalsya_v_obshchey_gruppe/