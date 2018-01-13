Фернанду: "В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья"

В официальном Твиттере "Спартака" появился видеоролик, в котором полузащитник Фернанду говорит о том, что в московском клубе нет расизма. Он подчеркивает, что у игроков команды дружественные отношения.
– В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья, – сказал Фернанду.
Напомним, ранее в Твиттере красно-белых появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша выполняют упражнение. В это время снимающий это видео защитник Георгий Джикия сказал: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".
Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"
Мой друг Фернандо всем передаёт привет от нашей красно-белой семьи 😊🔴⚪ #Джикия #Дубай #СпартаквОАЭ pic.twitter.com/qx1zMu8pZS– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Кириллиус Спартакиус
Фернанду, только жаль, что вышесказанное тобой англосаксы пропустят мимо ушей)) Для них главное, как сказала госпожа Захарова из МИД, это создавать негативный фон вокруг ЧМ 2018. Вот они и стараются ухватиться за мало-мальски значительный повод.
17:38
баламошка
Ещё Ретузу выгнать из секты болельщиков Спартака - и не останется никакого расизма.
16:05