Фернанду: "В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья"

В официальном Твиттере "Спартака" появился видеоролик, в котором полузащитник Фернанду говорит о том, что в московском клубе нет расизма. Он подчеркивает, что у игроков команды дружественные отношения.

– В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья, – сказал Фернанду.

Напомним, ранее в Твиттере красно-белых появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша выполняют упражнение. В это время снимающий это видео защитник Георгий Джикия сказал: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //

Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"