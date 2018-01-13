15:57 | Футбол — РФПЛ

Фернанду: "В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья"

ЗЕ ЛУИШ, Квинси ПРОМЕС и ФЕРНАНДУ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
ЗЕ ЛУИШ, Квинси ПРОМЕС и ФЕРНАНДУ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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В официальном Твиттере "Спартака" появился видеоролик, в котором полузащитник Фернанду говорит о том, что в московском клубе нет расизма. Он подчеркивает, что у игроков команды дружественные отношения.

– В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья, – сказал Фернанду.

Напомним, ранее в Твиттере красно-белых появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернанду, а также нападающие Луиз Адриану и Педро Роша выполняют упражнение. В это время снимающий это видео защитник Георгий Джикия сказал: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

Джикия о бразильцах "Спартака": "Шоколадки тают на солнце" //
Адриану, Фернанду и Роша прибыли, Джикия отжигает. Как тренируется "Спартак"

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Кириллиус Спартакиус

Фернанду, только жаль, что вышесказанное тобой англосаксы пропустят мимо ушей)) Для них главное, как сказала госпожа Захарова из МИД, это создавать негативный фон вокруг ЧМ 2018. Вот они и стараются ухватиться за мало-мальски значительный повод.

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баламошка

Ещё Ретузу выгнать из секты болельщиков Спартака - и не останется никакого расизма.

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