Фернанду: "В эту ситуацию в таблице "Спартак" сам себя загнал"

Полузащитник "Спартака" Фернанду заявил, что в последних неудачах красно-белых виновата вся команда.

- У нас нет права на ошибку. - сказал Фернанду в интервью клубной пресс-службе. - В эту ситуацию в таблице мы сами себя загнали.

"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

Все о чемпионате России - здесь