17:49 | Футбол — РПЛ

Фернанду: "В эту ситуацию в таблице "Спартак" сам себя загнал"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду заявил, что в последних неудачах красно-белых виновата вся команда. 

- У нас нет права на ошибку. - сказал Фернанду в интервью клубной пресс-службе. - В эту ситуацию в таблице мы сами себя загнали.

"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.

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