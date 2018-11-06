Фернанду: "В эту ситуацию в таблице "Спартак" сам себя загнал"

Полузащитник "Спартака" Фернанду заявил, что в последних неудачах красно-белых виновата вся команда.
- У нас нет права на ошибку. - сказал Фернанду в интервью клубной пресс-службе. - В эту ситуацию в таблице мы сами себя загнали.
🎙 Перед матчем @EuropaLeague c @RangersFC мы поговорили с Фернандо.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 ноября 2018 г.
Интервью с бразильским 🇧🇷 полузащитником красно-белых читайте завтра 👉🏻 https://t.co/NYRkLvY4Oq#СпартакРейнджерс #UEL pic.twitter.com/Nl57qdLxFy
"Спартак" после 13 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея в активе 19 очков.
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