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Фернанду: "Увольнение Карреры? Мне больше нравится, когда специалисту дают поработать"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду считает, что нельзя увольнять тренеров после первых неудач. По словам бразильца, должен применяться европейский подход, когда наставнику дают поработать подольше.

– Каррера – самый эмоциональный тренер? Думаю, да. Но при этом он великолепно разбирает соперников и очень сильный тактик. Аленичев мне показался очень хорошим человеком. Просто иногда случаются моменты, когда нужно сменить обстановку.

– Медиа написали, что зимой Каррера может быть уволен. Правда, это сразу опровергли.

– Знаете, в Бразилии происходит то же самое: когда тренер хорошо работает несколько месяцев – все молчат, но как только команда проигрывает пару матчей, его начинают выгонять. Мне больше нравится европейский подход, когда каждому специалисту дают время что-то доказать и поработать с игроками.

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI678095_Fernando_Pozvat_Nejmara_v_Spartak_Ne_problema

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