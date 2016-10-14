Фернанду: "Увольнение Карреры? Мне больше нравится, когда специалисту дают поработать"

Полузащитник "Спартака" Фернанду считает, что нельзя увольнять тренеров после первых неудач. По словам бразильца, должен применяться европейский подход, когда наставнику дают поработать подольше.

– Каррера – самый эмоциональный тренер? Думаю, да. Но при этом он великолепно разбирает соперников и очень сильный тактик. Аленичев мне показался очень хорошим человеком. Просто иногда случаются моменты, когда нужно сменить обстановку.

– Медиа написали, что зимой Каррера может быть уволен. Правда, это сразу опровергли.

– Знаете, в Бразилии происходит то же самое: когда тренер хорошо работает несколько месяцев – все молчат, но как только команда проигрывает пару матчей, его начинают выгонять. Мне больше нравится европейский подход, когда каждому специалисту дают время что-то доказать и поработать с игроками.