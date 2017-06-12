Фернанду: "У "Спартака" сумасшедшие болельщики. На домашние игры ходят не меньше 30 тысяч"

Защитник "Спартака" Фернанду отметил, что Россия имеет все шансы достойно принять чемпионат мира-2018. Футболист отметил высокий уровень безопасности и хорошую поддержку.

- Мы знакомимся с новыми стадионами. Больше всего меня поразила арена в Краснодаре, очень красивая и современная, - цитирует zh.clicrbs.com.br Фернанду. - Наш, спартаковский стадион, тоже очень хороший. Это повышает уровень российского чемпионата.

Москва - большой город с серьезным трафиком. Я почти не выхожу из дома. Но можно видеть работу над этим. Все неплохо организовано.

- Вы уже играли на Украине, затем уехали в "Сампдорию". Почему решили вернуться в Восточную Европу?

- У меня не было задачи вернуться. Но "Спартак" сделал мне хорошее предложение, это был интересный проект с целью выиграть первое за 16 лет чемпионство. И мы этого добились.

- Что можно ждать от сборной России на домашнем турнире?

- Сейчас команда проходит этап неопределенности. Игровая схема претерпела много изменений. Команда еще не очень хорошо готова, но у нее есть неплохие футболисты, она может добиться хорошего результата.

- Чего ждать от российских фанатов?

- Здесь вид спорта номер один - хоккей, но футбол тоже очень популярен. У моего "Спартака" просто сумасшедшая поддержка. На домашние игры приходит не меньше 30 тысяч болельщиков. Чемпионат мира может стать выдающимся праздником.

- Уровень безопасности достаточно высокий?

- После терактов в Санкт-Петербурге все были очень расстроены. Но это может произойти где угодно. Исходя из того, что я вижу, страна в безопасности. Куда бы ты ни пошел, стоят металлодетекторы.