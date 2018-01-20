Фернанду: "Твит Джикии – шутка, которая должна была остаться внутри коллектива"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" заявил, что ставший скандальным твит Георгия Джикии про "шоколадок" в отношении бразильских легионеров красно-белых был простой шуткой. Футболист отметил, что в столичном клубе все чувствуют себя семьей.

– Эти сборы для Джикии вообще складываются непросто. История с твитом уже забылась?

– На мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Тот твит – шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. "Спартак" – одна большая семья, здесь каждый может по-другому подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.

– Вы сталкивались с расизмом?

– Да, такое случалось.

– В России?

– В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так. И все равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал. (Александр МУЙЖНЕК)

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