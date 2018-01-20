Фернанду: "Травма Джикии – большая потеря для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" пожелал защитнику Георгию Джикии скорейшего выздоровления. Напомним, что российский футболист получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

– В контрольном матче с "Шанхаем" тяжелую травму получил Георгий Джикия. Как это переживает команда?

– Я не находился в этот момент на поле и самого момента, если честно, не видел. Для "Спартака" это, конечно, большая потеря. Грустно видеть его не на футбольном поле вместе со всеми. Мы поддерживаем Георгия и желаем ему скорейшего выздоровления. Его будет не хватать "Спартаку"! (Александр МУЙЖНЕК)

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