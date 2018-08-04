Фернанду: "Спартак" сыграл лучше "Локо", особенно в первом тайме"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что после перерыва красно-белые немного сдали из-за жары.

– В первом тайме мы играли очень хорошо, – сказал Фернанду. – Гораздо лучше, чем соперник и контролировали ход матча. Во второй половине немного сдали из-за жары. Для второго матча в сезоне сыграли нормально, мы еще прибавим. Главное, мы не пропустили голов, ну и не проиграли. (Юлия ЯКОВЛЕВА)​

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