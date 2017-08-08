Фернанду: "Спартак" ощущал огромное давление из-за 16 лет без титула"

Полузащитник "Спартака" Фернанду рассказал о том, что у красно-белых много болельщиков. По его словам, команда ощущает поддержку даже на выездных матчах.

- "Спартак" - это популярный клуб, у которого есть много болельщиков, - цитирует Zero Hora Фернанду. - У клуба владелец-миллиардер, он вкладывает огромные деньги. Ему нравится футбол. В прошлом сезоне клуб завоевал титул чемпионов России впервые за 16 лет. Кроме того, мы выиграли Суперкубок России. У "Спартака" классная инфраструктура, отличный стадион, на котором пройдет чемпионат мира.

Рад, что играю в России, хотя она и не считается центром Европы. Выступать за "Спартак" - значит выступать за самый популярный клуб России. Наш стадион всегда полон болельщиками, а на выездных матчах мы ощущаем мощную поддержку.

Мы ощущали большое давление из-за того, что у нас не было титула 16 лет. В прошлом году на меня вышли с предложением перейти сюда. Я не жалею об этом. У нас был великолепный сезон, а в этом году нам предстоит Лига чемпионов.