Фернанду: "Спартак" - это бренд. Клуб должен всегда бороться за первые места"

Полузащитник "Спартака" Фернанду подчеркнул, что успешно акклиматизировался в российском клубе после перехода из "Сампдории". По его словам, у команды есть все, чтобы бороться за победу в чемпионате России.

– Я всем доволен. Когда в "Спартак" приехал, меня очень хорошо приняли, – отметил в интервью пресс-службе красно-белых Фернанду. – На акклиматизацию ушло мало времени. Чувствую себя в своей тарелке. Когда играют все в унисон, тогда каждому из нас проще совершать игровые действия. Мы на верном пути. Надеюсь, так и будет продолжаться.

"Спартак" - это большой клуб, это бренд, он всегда должен занимать первые места. Так что мы должны стремиться к призовым местам, улучшать игру постоянно. Я постараюсь держать марку бразильского футбола в "Спартаке". Хочется как можно скорее выиграть какой-нибудь трофей.