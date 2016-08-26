Фернанду: "Спартак" - это бренд. Клуб должен всегда бороться за первые места"

Полузащитник "Спартака" Фернанду подчеркнул, что успешно акклиматизировался в российском клубе после перехода из "Сампдории". По его словам, у команды есть все, чтобы бороться за победу в чемпионате России.
– Я всем доволен. Когда в "Спартак" приехал, меня очень хорошо приняли, – отметил в интервью пресс-службе красно-белых Фернанду. – На акклиматизацию ушло мало времени. Чувствую себя в своей тарелке. Когда играют все в унисон, тогда каждому из нас проще совершать игровые действия. Мы на верном пути. Надеюсь, так и будет продолжаться.
"Спартак" - это большой клуб, это бренд, он всегда должен занимать первые места. Так что мы должны стремиться к призовым местам, улучшать игру постоянно. Я постараюсь держать марку бразильского футбола в "Спартаке". Хочется как можно скорее выиграть какой-нибудь трофей.
nn61
А как же верно он сказал! Я в восхищении, переходящее в восторг. Почему Спартак всегда д.б первым? Отчего? Только потому что этому Фернанде напели доброжелатели? Клоуны, блин)). А, ну да, в спартаке лидером числится запасной сб. Голандии, не пробившейся даже на ЧЕ, где и не пробиться то надо было умудриться.))
15:38
shms
спартак-это бренд. клоунада без чемпионств и еврокубков
15:27
Валерий Милан-Монако
Такие качественные покупки нужно делать всегда! Рад за Спартак и за Фернанду
15:17
Димаверим
Излучение Промкооперации и Пищев завидуй молча аха
15:15
Излучение Промкооперации и Пищев
kim-1970 С футболом, показанным в игре с Краснодаром, соперников у Спартака в России не будет. Вопрос только, будет ли такой футбол и далее. Скоро узнаем. /// т.е. это была величайшая игра псевдонародного евробалласта, а не откровенный провал Краснодара?)))
15:01
Byram
Фернанду: "Спартак" - это бред.
14:17
kim-1970
С футболом, показанным в игре с Краснодаром, соперников у Спартака в России не будет. Вопрос только, будет ли такой футбол и далее. Скоро узнаем.
14:04
кузя23
Уже пропитали духом.
13:42
Проба положительна
Спам - это БОЛЬШОЙ БРЕД!
13:26
Slim Taller
Динамо тоже бренд,и сейчас сражается с подобными брендами в ФНЛ.
13:23
spartak777
Шикарное приобретение!!!
13:06
Alex Tanguey
спартак это БРЕД ))) сивой кобылы в лунную ночь )))
13:03