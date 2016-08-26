12:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фернанду: "Спартак" - это бренд. Клуб должен всегда бороться за первые места"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду подчеркнул, что успешно акклиматизировался в российском клубе после перехода из "Сампдории". По его словам, у команды есть все, чтобы бороться за победу в чемпионате России.

– Я всем доволен. Когда в "Спартак" приехал, меня очень хорошо приняли, – отметил в интервью пресс-службе красно-белых Фернанду. – На акклиматизацию ушло мало времени. Чувствую себя в своей тарелке. Когда играют все в унисон, тогда каждому из нас проще совершать игровые действия. Мы на верном пути. Надеюсь, так и будет продолжаться.

"Спартак" - это большой клуб, это бренд, он всегда должен занимать первые места. Так что мы должны стремиться к призовым местам, улучшать игру постоянно. Я постараюсь держать марку бразильского футбола в "Спартаке". Хочется как можно скорее выиграть какой-нибудь трофей.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93445/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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nn61

А как же верно он сказал! Я в восхищении, переходящее в восторг. Почему Спартак всегда д.б первым? Отчего? Только потому что этому Фернанде напели доброжелатели? Клоуны, блин)). А, ну да, в спартаке лидером числится запасной сб. Голандии, не пробившейся даже на ЧЕ, где и не пробиться то надо было умудриться.))

15:38

shms

спартак-это бренд. клоунада без чемпионств и еврокубков

15:27

Валерий Милан-Монако

Такие качественные покупки нужно делать всегда! Рад за Спартак и за Фернанду

15:17

Димаверим

Излучение Промкооперации и Пищев завидуй молча аха

15:15

Излучение Промкооперации и Пищев

kim-1970 С футболом, показанным в игре с Краснодаром, соперников у Спартака в России не будет. Вопрос только, будет ли такой футбол и далее. Скоро узнаем. /// т.е. это была величайшая игра псевдонародного евробалласта, а не откровенный провал Краснодара?)))

15:01

Byram

Фернанду: "Спартак" - это бред.

14:17

kim-1970

С футболом, показанным в игре с Краснодаром, соперников у Спартака в России не будет. Вопрос только, будет ли такой футбол и далее. Скоро узнаем.

14:04

кузя23

Уже пропитали духом.

13:42

Проба положительна

Спам - это БОЛЬШОЙ БРЕД!

13:26

Slim Taller

Динамо тоже бренд,и сейчас сражается с подобными брендами в ФНЛ.

13:23

spartak777

Шикарное приобретение!!!

13:06

Alex Tanguey

спартак это БРЕД ))) сивой кобылы в лунную ночь )))

13:03

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