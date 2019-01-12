20:52 | Футбол — РПЛ

Фернанду: "Скорее всего, не буду играть на турнире в Катаре"

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Полузащитник "Спартака"  Фернанду заявил, что, скорее всего, не примет участия в Кубке "Матч Премьер", который пройдет в Катаре с 21 по 29 января. 26-летний бразилец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1). 

- Нога пока чуть-чуть болит, - сказал по-русски Фернанду в интервью клубной пресс-службе. - Сейчас много работаем с физиотерапевтом. Тренировка на поле? Пока не знаю. 15-20 дней поработаю. В Катаре, скорее всего, играть не буду. Надо каждый день работать, смотреть на состояние ноги.

Семья здесь? Это всегда хорошо. Отпуск провел в Бразилии. Там работал над восстановлением. И продолжаю работать здесь. Айртон? Да, мы подружились. Всегда приятно, когда в команде есть бразилец. Надо ему помогать, а он поможет "Спартаку". Мы можем стать чемпионами в этом году. Для этого у нас есть время.

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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https://www.youtube.com/watch?v=cAecal0V0sY&feature=youtu.be

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