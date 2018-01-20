Фернанду: "Рад критике Аленичева. Он считает, что я могу действовать лучше"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в интервью "СЭ" отметил, что гол в ворота "Ливерпуля" в матче группового турнира Лиги чемпионов стал для него особенным. Также бразилец рад, что экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев подверг критике его игру.

– Ваш гол "Ливерпулю" – самый крутой в карьере?

– Думаю, да. И в Бразилии мне тоже удавались красивые голы. Но если оценивать важность матча, престиж турнира, можно назвать этот гол особенным.

– Отрабатывали этот удар? Знали, в чем слабость вратаря "Ливерпуля"?

– На тренировках я всегда отрабатываю штрафные по одной и той же модели. С "Ливерпулем" она и сыграла. Ничего специального для Кариуса (вратарь "Ливерпуля". – Прим. "СЭ") не придумывал. Мне воздается за то, что я упорно работаю на тренировках.

– В той же игре вы допускали много брака и чуть не привезли гол в ворота "Спартака". В чем дело?

– Пффф… Ну как вы думаете, неужели я выходил на поле, чтобы делать ошибки? Конечно же, нет. Я всегда хочу показывать максимум, но это не всегда возможно. Тем более против таких соперников, как "Ливерпуль". Ошибки – часть игры, без них футбола не бывает.

– Ваш бывший тренер в "Спартаке" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" тогда сказал, что вы играете на 20 процентов от своих возможностей. Что с вами случилось?

– Повторюсь, на поле я всегда стараюсь приносить пользу "Спартаку". Но случаются матчи, когда все идет не так, как задумано. Но если Аленичев меня покритиковал, то я даже рад этому. Значит, он считает, что я могу действовать лучше. Всегда стремлюсь достичь уровня выше, чем тот, на котором я нахожусь сейчас. (Александр МУЙЖНЕК)

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