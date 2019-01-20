Полузащитник "Спартака" Фернанду приступил к тренировкам на поле, информирует официальный сайт красно-белых. На вечернем занятии 26-летний бразилец активно бегал, выполнял прыжковые упражнения и немного занимался с мячом.

Фернанду тренируется вне общей группы. Он получил травму в матче 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1).

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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