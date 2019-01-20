Полузащитник "Спартака" Фернанду приступил к тренировкам на поле, информирует официальный сайт красно-белых. На вечернем занятии 26-летний бразилец активно бегал, выполнял прыжковые упражнения и немного занимался с мячом.
Фернанду тренируется вне общей группы. Он получил травму в матче 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1).
😉 Отличные новости. Фернандо вернулся на поле– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 января 2019 г.
Сегодня вечером #Спартак провел третью тренировку в рамках сбора в Катаре.
Подробнее: https://t.co/3U4nDHvXL8#КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/gU8FJtFTKn
В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-20-fernando_vernulsya_na_pole/
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