Фернанду: "Позвать Неймара в "Спартак"? Не проблема"

Полузащитник "Спартака" Фернанду вспомнил товарищеский матч между сборными России и Бразилии (1:1) трехлетней давности. По словам бразильца, в составе соперника он хорошо запомнил Дениса Глушакова.

– Было очень холодно, а ваша команда достаточно неплохо себя показала. Если не ошибаюсь, мы сыграли 2:2 (матч закончился со счетом 1:1). Из состава сборной России я запомнил Глушакова.

– Из той сборной Бразилии вы с кем-нибудь общаетесь?

– Паулинью, Оскар, Халк, Давид Луиз, Жулиу Сезар, Неймар – так или иначе, мы со всеми поддерживаем связь. Не скажу, что созваниваемся каждый день, но по вотсапу переписываемся.

– В общем, если "Спартак" вдруг захочет купить Неймара, вы поможете его уговорить.

– Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить ему и позвать в "Спартак"? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения.