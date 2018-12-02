Фернанду получил травму в матче с "Локомотивом"

Полузащитник "Спартака" Фернанду травмировал колено и покинул поле в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива".
На 40-й минуте прошла вынужденная замена у "Спартака". Вместо Фернанду на поле появился хавбек Артем Тимофеев.
26-летнего бразильского футболиста увезли с поля на электромобиле, однако на бровке он встал на ноги и ушел в раздевалку самостоятельно. (Александр Рогулев)
"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).
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