Фернанду: "Пока счет по игре"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в перерыве матча 7-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" подчеркнул, что счет после 45-ти минут игры отражает положение дел на поле. После первого тайма в противостоянии соперников ничья – 1:1.

– Считаю, что пока счет по игре, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Фернанду. – Цифры на табло отражают ситуацию на поле. Мы хорошо начали, забили классный мяч. Соперник сравнял счет, забив с пенальти. Скажу лишь, что нам приходится непросто. Впереди еще 45 минут.

Трансляция матча "Оренбург" - "Спартак"