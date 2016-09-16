18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фернанду: "Пока счет по игре"

0
0
0

Полузащитник "Спартака" Фернанду в перерыве матча 7-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" подчеркнул, что счет после 45-ти минут игры отражает положение дел на поле. После первого тайма в противостоянии соперников ничья – 1:1.

– Считаю, что пока счет по игре, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Фернанду. – Цифры на табло отражают ситуацию на поле. Мы хорошо начали, забили классный мяч. Соперник сравнял счет, забив с пенальти. Скажу лишь, что нам приходится непросто. Впереди еще 45 минут.

Трансляция матча "Оренбург" - "Спартак"

результаты опроса
9319 чел.
Останется ли "Спартак" лидером РФПЛ после матча с "Оренбургом"?
Да
80.9%
Нет
19.1%
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ