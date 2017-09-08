Фернанду: "Никогда не ездите в незнакомые места в Бразилии"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе дал совет туристам, которые собираются поехать в Бразилию. По его словам, в фавелы лучше не соваться.

- Для меня самым трудным моментом в детстве был переезд: уехал от родителей в другой город, чтобы играть в хорошей команде, - отметил Фернанду. - Тогда я получал зарплату примерно 50 реалов в месяц – около 15 долларов. Этого хватало только на то, чтобы купить шампунь, зубную щетку и два пирожных в магазине. Спасибо родителям, что, хотя им и было тяжело, они меня никогда не оставляли, помогали.

– А сейчас вы им помогаете. В прошлом году у вас были планы перевезти семью в Россию. Реализовали их?

– Нет. Но у меня всегда кто-то гостит. Сейчас – племянник и тесть с тещей. Родители приедут осенью, когда наступят холода. Им очень интересно побывать в России именно в холодную погоду. Хотя, поскольку наш город расположен на юге Бразилии, мы знаем, что такое, когда нет жары. Иногда температура опускается там до нуля градусов.

– Многие боятся ездить в Бразилию из-за высокого уровня преступности. Дайте совет туристам: что делать, чтобы чувствовать себя в этой стране спокойно?

– Что могу сказать? В Бразилии мы каждый день слышим по телевидению новости с таким сценарием. Приезжает человек, выходит из аэропорта, берет машину напрокат. В навигаторе вбивает какой-то адрес. GPS завозит его в фавелу, и оттуда он больше никогда не возвращается. Чтобы вы понимали: фавелы контролируют определенные люди, уважаемые и вооруженные. Когда на улице появляется неизвестная машина – для них это призыв к действию. Нередко могут просто застрелить без всякого предупреждения. Так что мой вам совет: никогда не ездите в незнакомые места в Бразилии, пользуйтесь такси и проверенными маршрутами. Так вы себя обезопасите.

Напомним, "Спартак" - "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.