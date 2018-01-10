18:32 10 января | Футбол — РФПЛ

Фернанду, Луиз Адриану и Роша присоединятся к "Спартаку" 12 января

1

"Спартак" провел первую тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба. По индивидуальной программе занимались восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, а также полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев

Отмечается, что бразильские игроки Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша присоединятся к красно-белым в пятницу, 12 января. Полузащитник "Базеля" Сергей Еременко, занимающийся на этом сборе со "Спартаком", находится на просмотре в клубе.

Опрос

Нужно ли "Спартаку" продавать Зе Луиша в "Брайтон"?
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-10-braziltsy_prisoyedinyatsya_k_spartaku_12_yanvarya/

1
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

странно, а почему Луиз АдрианУ, а Роша - ПедрО, а не ПедрУ?

19:25 10 января