Фернанду, Луиз Адриану и Роша присоединятся к "Спартаку" 12 января

"Спартак" провел первую тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба. По индивидуальной программе занимались восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, а также полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.
Отмечается, что бразильские игроки Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша присоединятся к красно-белым в пятницу, 12 января. Полузащитник "Базеля" Сергей Еременко, занимающийся на этом сборе со "Спартаком", находится на просмотре в клубе.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-10-braziltsy_prisoyedinyatsya_k_spartaku_12_yanvarya/
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Базель (футбол)
- Артем Тимофеев
- Фернанду Лукас Мартинс
- Сергей Еременко
- Георгий Тигиев
- Педро Роша
shpasic
странно, а почему Луиз АдрианУ, а Роша - ПедрО, а не ПедрУ?
19:25 10 января