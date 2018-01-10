Фернанду, Луиз Адриану и Роша присоединятся к "Спартаку" 12 января

"Спартак" провел первую тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает официальный сайт клуба. По индивидуальной программе занимались восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, а также полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

Отмечается, что бразильские игроки Фернанду, Луиз Адриану и Педро Роша присоединятся к красно-белым в пятницу, 12 января. Полузащитник "Базеля" Сергей Еременко, занимающийся на этом сборе со "Спартаком", находится на просмотре в клубе.