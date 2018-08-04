Фернанду: "Локо" все еще хорош в полузащите и атаке"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после матча 2-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (0:0) рассказал, что думает о сопернике – чемпионе прошлого сезона.
– Как думаете, Промес и Луиз Адриану повторят свой рекорд по забитым голам – больше 30 на двоих?
– Они вдвоем много забивают, это два крутых нападающих. Оба умеют отлично завершать атаки.
– Что скажете болельщикам?
– Спасибо, что всегда поддерживают. Надеюсь, в этом году завоюем еще один титул – это наша главная цель.
– Не удивились, что стадион не был полон на дерби?
– Атмосфера все равно была хорошей. Наши болельщики всегда приезжают на матчи, как на домашние, так и на выездные.
– Почему "Спартак" не сумел забить хотя бы один мяч? В этом сезоне голы как-то тяжело даются.
– Не хватило удачи, а ведь столько моментов создали! И Луиз, и Зе, и Квинси имели моменты. Но мы на правильном пути.
– Что скажете о "Локо"? Не совсем та команда, что стала чемпионом в прошлом году?
– Все равно качество у "Локо" никуда не исчезло, он по-прежнему хорош. Особенно это касается игроков полузащиты и атаки. Все они обладают отличной техникой. И во втором тайме "Локо" заставил нас больше обороняться. Игра вообще была открытой, обе команды играли. Думаю, получился хороший спектакль. (Юлия ЯКОВЛЕВА)