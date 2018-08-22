Фернанду: "Лично меня в матче с "Динамо" устроит только победа"

Полузащитник "Спартака" Фернанду поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в пятом туре чемпионата России.

- Сейчас мы думаем только о "Динамо", целенаправленно готовимся к дерби, – цитирует бразильца официальный сайт красно-белых. – Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного.

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится 25 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Все о чемпионате России по футболу