Фернанду: "Когда был маленьким, то всегда с замиранием сердца ждал Рождества"

Полузащитник "Спартака" Фернанду​ рассказал, как отмечают католическое Рождество в Бразилии, сообщает официальный сайт красно-белых.

– Когда был маленьким, то всегда с замиранием сердца ждал Рождества, – сказал Фернанду в видеоинтервью пресс-службе "Спартака". – Когда ты ребенок, то ты ждешь две главных даты в году: день рождения и Рождество. Ты точно знаешь, что получишь подарки и на Рождество к тебе придет Папа Ноэль. А потом, когда вырастешь, то у тебя появляется своя семья, эта вера перееходит к твоим детям.

Папа Ноэль – рождественский фольклорный персонаж в Бразилии и других франкоязычных странах, который раздает подарки детям в ночь на Рождество.

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