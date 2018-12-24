Фернанду: "Когда был маленьким, то всегда с замиранием сердца ждал Рождества"

Полузащитник "Спартака" Фернанду рассказал, как отмечают католическое Рождество в Бразилии, сообщает официальный сайт красно-белых.
– Когда был маленьким, то всегда с замиранием сердца ждал Рождества, – сказал Фернанду в видеоинтервью пресс-службе "Спартака". – Когда ты ребенок, то ты ждешь две главных даты в году: день рождения и Рождество. Ты точно знаешь, что получишь подарки и на Рождество к тебе придет Папа Ноэль. А потом, когда вырастешь, то у тебя появляется своя семья, эта вера перееходит к твоим детям.
Папа Ноэль – рождественский фольклорный персонаж в Бразилии и других франкоязычных странах, который раздает подарки детям в ночь на Рождество.
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🎥 Спартаковские легионеры рассказывают о традициях встречи Рождества в своих странах и поздравляют всех красно-белых с наступающим Новым годом! 🎄 🎁#Спартак #Spartak– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 декабря 2018 г.
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