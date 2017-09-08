Фернанду: "Кажется, что для соперников нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе отметил, что международная пауза помогла ему прийти в себя после непростого начала сезона. По словам бразильца, соперники с удвоенной яростью борются против чемпиона.

– После матча со "СКА-Хабаровск" у вас было четыре выходных. Успели перевести дух?

– Да. Эти выходные пришлись как нельзя кстати. Надо было привести мысли в порядок, да и организму дать небольшую передышку, чтобы он восстановился. Летал с семьей в Турцию. Хорошо отдохнул и с новыми силами вернулся к работе. Думаю, пауза в чемпионате всем ребятам пойдет на пользу – поможет собраться, чтобы вновь побеждать и отстоять титул.



– Первые месяцы чемпионата забрали много сил?

– Да, они были непростыми. С другой стороны, нам никто и не обещал, что будет легко. К тому же в этом сезоне соперники играют против нас с удвоенной яростью, борются до конца. Кажется, что для них нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона.

– Вы верите в удачу?

– Верю в Бога и упорную работу. Только они помогут преодолеть все трудности. Поэтому сейчас надо много трудиться, чтобы снова побеждать и приносить радость болельщикам и самим себе.

Напомним, "Спартак" - "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.