Фернанду: "Каждую тренировку отрабатываю штрафные"

Полузащитник "Спартака" Фернанду заявил, что гол в ворота ЦСКА (1:1) не был случайным. По его словам, он после каждой тренировки отрабатывает штрафные, нанося по 15-20 ударов.

- В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло, - цитирует ТАСС Фернанду. - Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток.

Жаль, что "Спартак" не выиграл. Что в России, что в Бразилии - это особенно важно. Очень рад, что удалось забить в таком матче.