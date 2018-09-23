22:19 | Футбол — РПЛ

Фернанду: "Каждую тренировку отрабатываю штрафные"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду заявил, что гол в ворота ЦСКА (1:1) не был случайным. По его словам, он после каждой тренировки отрабатывает штрафные, нанося по 15-20 ударов.

- В предыдущих двух играх я был близок к тому, чтобы отличиться, но не везло, - цитирует ТАСС Фернанду. - Сегодня вот получилось. Каждую тренировку отрабатываю подобные удары, делаю 15-20 попыток.

Жаль, что "Спартак" не выиграл. Что в России, что в Бразилии - это особенно важно. Очень рад, что удалось забить в таком матче.

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