Фернанду: "Какой пенальти? Это футбол, ребята!"

Полузащитник "Спартака" Фернанду после матча 6-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) оценил результат, а также подчеркнул, что не нарушал правила в штрафной площади, когда выбивал мяч в борьбе с Себастьяном Дриусси.

– Думаю, ничья – положительный результат для нас, ведь здесь всегда приходится сложно, – сказал бразилец. – Хотя естественно хотели победить. Промес? Он не успел попрощаться, но отправил всем сообщение. Мы желаем ему удачи. Да, "Спартак" потерял важного футболиста, но у нас все равно сильная команда. Все будет хорошо.

– "Зенит" утверждает, что вы нарушили правила против Дриусси в первом тайме, когда высоко задрали ногу, и это пенальти.

– (Смеется). Какой пенальти? Я просто выбил мяч, а потом случайно... Это футбол, ребята! Никакого пенальти (Михаил ГОНЧАРОВ)