Фернанду: "Для меня исполнение штрафных – очень личный момент. Я бы даже сказал, интимный"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 9-го тура чемпионата России с "Рубином" в интервью клубной пресс-службе отметил, что исполнения штрафных для него - интимный момент. По словам бразильца, он берет пример с Роналдинью.

– Сколько раз на тренировках посылаете мяч в ворота с той точки, с которой реализовали штрафной в игре с "Краснодаром"?

– Даже не считал. Но постоянно отрабатываю штрафные. Остаюсь для этого после тренировок. Понимаете, важно поставить удар, чтобы в нужный момент в игре чувствовать себя уверенно. То есть ты должен знать, что подойдешь к мячу, правильно поставишь ногу и пробьешь в цель. Мне удар поставили еще в Бразилии. На тренировках помогали старшие партнеры по команде, чей козырь – исполнение стандартов; они часто подсказывали. К слову, мне вообще всегда нравилось следить за игрой футболистов, которые классно исполняют штрафные. Больше всего впечатлял Рональдиньо. С него брал пример.

– На тренировках вы можете, например, забить пять из пяти штрафных. Сколько раз нужно перекреститься, чтобы мяч каждый раз залетал в ворота? Какие браслеты на руках носить?

– (Улыбается.) Нет, что вы. Дело совсем не в этом. Да и вообще я человек не суеверный. Главное – полная концентрация. Для меня исполнение штрафных – очень личный момент. Я бы даже сказал, интимный. Этот удар отличается от всех других.

Напомним, "Спартак" - "Рубин" пройдет в субботу, 9 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.