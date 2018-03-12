Фернандеш удвоил преимущество "Локомотива" в матче с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй гол своей команды на 15-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Хавбек реализовал пенальти, пробив низом в правый от себя угол ворот.
Для 32-летнего игрока этот гол стал шестым в РФПЛ в текущем сезоне.
"Локо" к 15-й минуте выигрывает в Екатеринбурге со счетом 2:0– СЭ Футбол (@football_se) 12 марта 2018 г.
Фернандеш реализует пенальти pic.twitter.com/CCRRGMSJBH
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"
Al Rains
Ко ко локо ко всё решил уже Мутко)))
18:21
kurkoviivan
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18:13
Sher-Khan
Усё куплено?
18:03
Al Rains
РЖД чемпион...кто не понял тот...Гордон))
18:00
spawn0
уралу нужны баблосы
17:42
shpasic
так никто не хочет с ФК Договорняк иметь дел.
17:29
Askido
Что то как то плохо конкуренты замотивировали Урал и судью...))
17:24