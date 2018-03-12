17:20 | Футбол — РФПЛ

Фернандеш удвоил преимущество "Локомотива" в матче с "Уралом"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй гол своей команды на 15-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Хавбек реализовал пенальти, пробив низом в правый от себя угол ворот.

Для 32-летнего игрока этот гол стал шестым в РФПЛ в текущем сезоне.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Al Rains

Ко ко локо ко всё решил уже Мутко)))

18:21

kurkoviivan

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18:13

Sher-Khan

Усё куплено?

18:03

Al Rains

РЖД чемпион...кто не понял тот...Гордон))

18:00

spawn0

уралу нужны баблосы

17:42

shpasic

так никто не хочет с ФК Договорняк иметь дел.

17:29

Askido

Что то как то плохо конкуренты замотивировали Урал и судью...))

17:24

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