Фернандеш удвоил преимущество "Локомотива" в матче с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй гол своей команды на 15-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Хавбек реализовал пенальти, пробив низом в правый от себя угол ворот.

Для 32-летнего игрока этот гол стал шестым в РФПЛ в текущем сезоне.

"Локо" к 15-й минуте выигрывает в Екатеринбурге со счетом 2:0



Фернандеш реализует пенальти pic.twitter.com/CCRRGMSJBH – СЭ Футбол (@football_se) 12 марта 2018 г.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"