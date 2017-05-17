Фернандеш удвоил преимущество "Локомотива" в игре с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Португалец под занавес первого тайма реализовал пенальти.
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Португалец под занавес первого тайма реализовал пенальти.
marksan
Забыл упомянуть полковника Боброва! Как можно понять решение Безбородова по игре руками игроками Локо?
18:24
marksan
Оборжаться можно от подобных комментов - Данцев на входе в штрафную оказался на пути Ал.Миранчука. Так нарушение где было? На входе или в штрафной?
18:21