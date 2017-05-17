18:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фернандеш удвоил преимущество "Локомотива" в игре с "Уралом"

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Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Португалец под занавес первого тайма реализовал пенальти.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Забыл упомянуть полковника Боброва! Как можно понять решение Безбородова по игре руками игроками Локо?

18:24

marksan

Оборжаться можно от подобных комментов - Данцев на входе в штрафную оказался на пути Ал.Миранчука. Так нарушение где было? На входе или в штрафной?

18:21