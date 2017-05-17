Фернандеш удвоил преимущество "Локомотива" в игре с "Уралом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Урала" – 2:0. Португалец под занавес первого тайма реализовал пенальти.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"