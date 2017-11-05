Фернандеш сравнял счет в матче "Локомотив" - ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2). Хавбек, ранее не реализовавший пенальти, поразил ворота Игоря Акинфеева на 87-й минуте встречи.
Отметим, что голевой пас португальцу отдал автор первого мяча железнодорожников Антон Миранчук.
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Коломейцев продрался на правом фланге через толпу защитников и вместе с Фернандешем разогнал атаку. Армейцы задержались на чужой половине, особенно Мариу Фернандес. Коломейцев пробежал по краю и передал мяч в центр, где его партнеры оказались в численном большинстве и Антон Миранчук пересылал мяч неприкрытому Фернандешу уже на гол.
Гол Фернандеша на 87-й минуте! #ЛокоЦСКА – 2:2! pic.twitter.com/zk3DbMaaXZ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.