Фернандеш сравнял счет в матче "Локомотив" - ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш сравнял счет в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2). Хавбек, ранее не реализовавший пенальти, поразил ворота Игоря Акинфеева на 87-й минуте встречи.

Отметим, что голевой пас португальцу отдал автор первого мяча железнодорожников Антон Миранчук.

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Коломейцев продрался на правом фланге через толпу защитников и вместе с Фернандешем разогнал атаку. Армейцы задержались на чужой половине, особенно Мариу Фернандес. Коломейцев пробежал по краю и передал мяч в центр, где его партнеры оказались в численном большинстве и Антон Миранчук пересылал мяч неприкрытому Фернандешу уже на гол.

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА