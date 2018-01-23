Фернандеш рассказал об отказе "Локомотива" рассматривать предложения о его трансфере

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о том, что он хочет выиграть чемпионат России. Кроме того, он подчеркнул, что железодорожники оказываются рассматривать любые предложения о его трансфере. Также он надеется, что он сможет сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной Португалии.

– Мечтаю выиграть чемпионат России, у нас хорошая динамика, – цитирует rtp Фернандеша. – Но тут надо понимать, что отрыв в восемь очков не должен никого вводить в заблуждение. Мы должны полагаться только на себя.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Фернандешу со стороны "Интера".