Фернандеш пропустит матч с "Рубином" из-за болезни

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не примет участия в матче 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" из-за болезни. Встреча состоится в воскресенье в Казани.

- Фернандеш не примет участие в игре из-за температуры, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

В текущем сезоне Фернандеш провел 19 матчей за "Локомотив", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

"Локомотив" после 13 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

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