Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в сентябре

Болельщики "Локомотива" признали полузащитник Мануэла Фернандеша лучшим игроком клуба по итогам сентября, сообщает официальный сайт железнодорожников. 31-летний игрок провел шесть матчей, в которых забил три гола (все в ворота "Злина" в Лиге Европы). Он признается лучшим футболистом месяца второй раз подряд.

Вторым по итогам голосования стал хавбек Алексей Миранчук, третьим – защитник Соломон Кверквелия.