Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в сентябре

Болельщики "Локомотива" признали полузащитник Мануэла Фернандеша лучшим игроком клуба по итогам сентября, сообщает официальный сайт железнодорожников. 31-летний игрок провел шесть матчей, в которых забил три гола (все в ворота "Злина" в Лиге Европы). Он признается лучшим футболистом месяца второй раз подряд.
Вторым по итогам голосования стал хавбек Алексей Миранчук, третьим – защитник Соломон Кверквелия.
⚠️ Ману Фернандеш – лучший игрок "Локо" в сентябре! Без вариантов. ⤵️https://t.co/QmTBYM07Oj pic.twitter.com/jxZllBx7Z1– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 октября 2017 г.