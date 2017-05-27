Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в мае

Болельщики "Локомотива" признали лучшим игроком мая полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщает пресс-служба клуба. В голосовании приняли участие 12 558 человек. За 31-летнего португальца проголосовали 7052 человека (56 процентов).

В этом месяце Фернандеш принял участие в пяти матчах, забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Он стал лучшим футболистом месяца в четвертый раз в этом сезоне.

На втором месте расположился полузащитник Алексей Миранчук (2305 голосов), а замкнул тройку защитник Соломон Кверквелия (1244 голоса). Четвертое и пятое место заняли Игорь Денисов (984 голоса) и Маринату Гильерме (973 голоса) соответственно.