Фернандеш пока не будет судиться с "Локо" из-за долгов Смородской

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сказал, что португалец пока не будет обращаться в CAS, чтобы получить долги по премиальным, которые ему не заплатили еще во времена президентства Ольги Смородской.

– Есть ли новости по новому контракту Фернандеша с "Локомотивом"?

– Нет, пока тихо. Все как было. Переговоры сейчас не ведутся. Но пока еще рано. Команда только собралась. Возможно, будет что-то позже. Не знаю.

– Фернандеш подал в заявление в СAS за то, что Ольга Смородская не заплатила ему премиальные?

– Нет, мы пока решили взять паузу. Пока не подавал заявление в суд. Ждем, что нам скажет новое руководство "Локомотива". Возможно, встретимся и все обсудим. Тем более речь идет о простых вопросах. Все игроки получили премии за тот сезон, а Мануэл почему-то нет. Это несправедливо. На наш взгляд, некорректно сейчас идти в суд, не узнав мнение нового гендира Новое руководство "Локо" знает, что мы сейчас взяли паузу.

– Марат Измайлов завершил карьеру?

– Пока тихо, пока он молчит. Не объявлял о завершении карьеры. (Виталий Айрапетов)​