Фернандеш - лучший игрок "Локомотива" в сезоне-2016/17

"Локомотив" на своем официальном сайте подвел итоги голосования болельщиков за лучшего игрока минувшего сезона чемпионата России. Им стал полузащитник Мануэл Фернандеш, за которого проголосовало 59,1 процента болельщиков. В минувшем сезоне португалец провел 26 матчей в клубных турнирах, забил 9 мячей и отдал 14 голевых передач.

Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук, за которого отдали голоса 14 процентов болельщиков, третье место у голкипера Гильерме – 6 процентов. Миранчук сыграл в 34 матчах, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач, на счету Гильерме – 33 матча и 27 пропущенных голов.